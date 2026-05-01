ETSO Başkanı Irmak'tan 1 Mayıs mesajı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Irmak, mesajında emeğin ve alın terinin toplumların gelişiminde temel unsur olduğunu belirterek, üretim ve ekonomik kalkınmanın arkasında büyük bir özveriyle çalışan emekçilerin bulunduğunu ifade etti.

Emekçilerin güçlü bir ekonominin en önemli yapı taşları olduğunu vurgulayan Irmak, "Üreten, değer katan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm emekçilerimiz, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarıdır." ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatında çalışanların hak ettikleri koşullarda, güvenli ve verimli bir ortamda görev yapmasının önemine değinen Irmak, emeğin değerinin korunması ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesinin ortak hedef olduğunu kaydetti. Irmak, mesajının sonunda tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.