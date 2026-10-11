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Etiyopya Hava Yolları Addis Ababa-Mekelle uçuşlarını 11 Ekim'de yeniden başlattı

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Etiyopya Hava Yolları, 23 Eylül'de askıya aldığı Addis Ababa-Mekelle düzenli uçuşlarını 11 Ekim itibarıyla yeniden başlattı. Seferlerin yeniden başlamasıyla Mekelle ile başkent arasındaki hava bağlantısı yeniden kuruldu, Aksum ve Şire uçuşlarının da yakında başlaması bekleniyor.

ADDİS Etiyopya Hava Yolları, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinin merkezi Mekelle'ye 23 Eylül'de askıya aldığı düzenli uçuşları yeniden başlattı.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, Addis Ababa-Mekelle seferleri 11 Ekim itibarıyla yeniden başladı.

Mekelle uçuşlarının yeniden başlamasıyla kent ile başkent arasındaki hava bağlantısı yeniden kurulmuş oldu. Aksum ve Şire'ye seferlerin de yakında başlaması bekleniyor.

Bölgede çatışmalar sürerken, Etiyopya federal güçleri ve devlet destekçisi Tigray Barış Gücü, Mekelle'nin ardından Adigrat'a da girdi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada Tigray, Afar ve Amhara'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) 23 Eylül'de Mekelle, Aksum ve Şire havalimanlarını ele geçirmesinin ardından üç kente uçuşlar askıya alınmıştı. Yeniden şiddetlenen çatışmalar, 2022'de imzalanan Pretoria Barış Anlaşması'nı tehlikeye attı.

Kaynak: AA
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