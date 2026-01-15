Etiyopya'da Fano milislerine gönderilen 56 binden fazla mühimmat ele geçirildi

Etiyopya güvenlik güçleri, Eritre yönetimi tarafından Amhara merkezli "Fano" milis grubuna gönderildiği belirtilen 56 binden fazla mühimmatı Amhara bölgesinde ele geçirdi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Etiyopya polisi, Eritre'den Fano'ya gönderildiğini öne sürdüğü çok sayıda mühimmata el koydu.

Etiyopya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada, mühimmatın Amhara bölgesinin Kuzey Wollo bölgesindeki Woldiya kontrol noktasında, çimento ve inşaat malzemeleri taşıyan kamyonda gizlenmiş halde yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Eritre'nin başkenti Asmara'dan gönderildiği belirtilen mühimmatın, Tigray bölgesinin Mekele kentinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) aşırılık yanlısı bir grup tarafından teslim alındığı, ardından Amhara bölgesindeki Kuzey Şeva bölgesine bağlı Şevarebit (Shewarobit) kentine sevk edilmek istendiği ifade edildi.

Ele geçirilen mühimmatın 41 bin 999 kalaşnikof, 14 bin bren ve 800 duşka mermisi olmak üzere 56 bin 799 adet olduğu kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.