Etiyopya'da yolcu otobüslerine düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'nın Benishangul-Gumuz bölgesinde yolcu otobüslerine düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Benishangul-Gumuz'a bağlı Guba ilçesinde, Mankush ve Gilgel Beles kasabaları arasındaki kara yolunda yolcu otobüslerine silahlı saldırı düzenlendi.

Sosyal medyada, bölgedeki sürücüler tarafından yapılan paylaşımlara göre, silahlı kişiler yolda araçları durdurdu, ardından sürücülere ve yolculara ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, en az 54 kişi yaralandı.

Bazı yolcular kaçırılarak çevredeki ormanlık alanlara götürülürken saldırıda, 4'ü yolcu otobüsü olmak üzere 5 araç ateşe verildi.

Öte yandan, resmi kaynaklardan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Benishangul-Gumuz bölgesinde daha önce de sivilleri hedef alan saldırılar yaşanmıştı. Kasım 2025'te Bulen Woreda'da düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 44 sivil hayatını kaybetmişti. Metekel bölgesinde Mart 2022'de düzenlenen başka bir saldırıda da en az 20 sivil öldürülmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM), bölgedeki güvenlik sorunlarının, insani yardımları aksattığı ve temel ihtiyaç malzemelerine erişimi zorlaştırdığı uyarısında bulunmuştu.

Etiyopya Federal Güvenlik Konseyi de Nisan 2024'te bölgede artan organize suç faaliyetleri ve silahlı gruplarla mücadele sözü vermişti.