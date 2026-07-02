Haberler

Ankara'da otluk arazide çıkan yangın söndürüldü / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Etimesgut'ta otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi Ayaş Ankara yolu Bulvarı Eryaman Kamu Konutları arkasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle otluk arazide başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti

Konya'da infial yaratan görüntü
İşte İbrahim Tatlıses'in son hali

Hastaneden paylaşıldı! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali
Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler

Keşişler yola savruldu! Katliamdan kan donduran görüntüler
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Kendi baktığı hayvanlar, sonunu getirdi
Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler

1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş