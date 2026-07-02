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Ankara'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ankara'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Ankara Etimesgut'ta otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Etiler Mahallesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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