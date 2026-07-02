Ankara'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ankara Etimesgut'ta otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Etiler Mahallesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica