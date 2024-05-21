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Etimesgut'ta inşaat kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaat kalıbının üzerlerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlu, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde üzerlerine inşaat kalıbı düşmesi sonucu hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçekapı Mahallesi 2515. Cadde'de bulunan bir inşaat alanında, vinç halatına bağlı tahta kalıp parçasının üzerine düşmesiyle hayatını kaybeden inşaat işçisi Sıddık Küçükşahin (50) ve oğlu Sefa Küçükşahin'in (24) cenazeleri, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Küçükşahin ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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