Etimesgut'ta 2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Başladı

Etimesgut Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali, "Kuşkondu Müzikali" ile başladı.

Festivalin ilk gününde, Etimesgut'taki 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi Kent Tiyatrosu Sahnesi'nde, Aristophanes'in "Kuşlar" oyunundan, Erdal Ozan Metin tarafından uyarlanan, şarkı sözleri ve müzikleri ise Onur Ali Yüce'ye ait olan Kuşkondu Müzikali, sanatseverlerle buluştu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yönetmenliğini üstlendiği müzikal öncesinde yaptığı konuşmada, oyunculara ve kent tiyatrosuna sahip çıktığı için vatandaşlara teşekkür etti.

Festival iki hafta sürecek

Beşikcioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ın ise eş sanat yönetmeni olduğu 2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali'ne, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Fransa, Lübnan, Portekiz ve Tayland'dan da sanatçılar katılıyor.

Festival kapsamında 26 gösterinin yanı sıra atölyeler, söyleşiler, konserler ve çocuklara özel performanslar Başkentlilerle buluşacak.

Festival, 14 Ekim'e kadar sürecek.