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Etimesgut Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması

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- Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre, savcılık ifadelerinin ardından Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 44'ü tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bir şüphelinin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Olayın geçmişi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
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