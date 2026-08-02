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Etimesgut Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında 55 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 zanlı adliyeye sevk edildi.

Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 zanlı adliyeye sevk edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Olayın geçmişi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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