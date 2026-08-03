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Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığınca, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşikçioğlu hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, "edimin ifasına fesat karıştırmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "icbar suretiyle irtikap, zimmet ve rüşvet almak" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Beşikçioğlu'nun, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin dün aldığı kararla tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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