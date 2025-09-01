Espiye Devlet Hastanesi'ne İki Yeni Doktor Atandı

Espiye Devlet Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Savaş İlkin İnce ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep İnce Durmaz göreve başladı. Yeni atamalarla bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niteliği artacak.

Espiye Devlet Hastanesi'nde 2 doktor daha göreve başladı.

Hastaneye atanan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Savaş İlkin İnce ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep İnce Durmaz, hasta kabulüne başladı.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, bölge halkına sunulacak sağlık hizmetlerinin niteliğinin, yeni atamalarla daha da güçleneceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
