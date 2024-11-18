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Espiye Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Espiye Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Espiye Devlet Hastanesi'nde, afet ve acil durum planı çerçevesinde yangın ve hasta tahliyesi tatbikatı yapıldı. Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve diğer yerel kuruluşlar katıldı.

Espiye Devlet Hastanesinde yangın ve hasta tahliyesi tatbikatı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında gerçekleştirilen tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Habip Resul Birinci, yaptığı açıklamada, hastanede olası bir yangın ve afet durumu söz konusu olması halinde herhangi bir eksikliğin olup olmadığını değerlendirmek istediklerini belirterek, tatbikata katılan personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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