Espiye'de Jandarma Teşkilatının 186. yıl dönümü kutlandı

Espiye'de Jandarma Teşkilatının 186. yıl dönümü kutlandı
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Espiye Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Kaymakam Ahmet Kavanoz'u ziyaret etti.

Espiye Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Kaymakam Ahmet Kavanoz'u ziyaret etti.

Kavanoz, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma personeline teşekkür eden Kavanoz, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Öte yandan Merkez Camisi'nde organize edilen programda şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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