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Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi
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Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, muhtarlarla bir araya gelerek eşit ve kaliteli hizmet hedeflerini vurguladı. Toplantıda köy ve mahalle sorunları ele alındı.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, muhtarlarla toplantı yaptı.

Karadere, bir restoranda düzenlenen toplantıda, Espiye'nin her köşesine eşit ve kaliteli hizmet götürme hedefinde olduklarını söyledi.

Muhtarlarla uyum içinde çalışmaya büyük önem verdiklerini belirten Karadere, ilçeyi daha güzel ve modern bir yer yapmak için el birliğiyle çalışmanın önemini vurguladı.

Toplantı, köy ve mahallelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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