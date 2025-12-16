Haberler

Esp'den 11 Kişinin Gözaltına Alınmasına Tepki: "Çürümüş Düzeninize Karşı Özgürlük ve Sosyalizm Mücadelesini Büyütmeye Devam Edeceğiz"

Ezilenlerin Sosyalist Partisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MLKP'ye yönelik operasyonlarında 11 kişinin gözaltına alınmasına karşı çıkarak sosyalizm mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA)- Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MLKP'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin "Çürümüş düzeninize karşı özgürlük ve sosyalizm mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Gözaltına alınan yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 adrese operasyon düzenlendi, 11 kişi gözaltına alındı.

ESP'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aralarında yoldaşlarımızın ve dostlarımızın olduğu çok sayıda kişi bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emekçileri yoksulluğa ve geleceksizliğe mahkum eden; çocukları ucuz iş gücü olarak gören ve çocuk işçiliği meşrulaştıran; MESEM'lerde çocukların canına kast eden; kadınların bedenine, kimliğine ve yaşamlarına saldıran ve erkeği koruyan; halklarımızın taleplerini ve kimliğini tanımayarak tekçiliği dayatan siyasi iktidar devrimci sosyalistlere saldırmaya devam ediyor! Çürümüş düzeninize karşı özgürlük ve sosyalizm mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Gözaltına alınan yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"

