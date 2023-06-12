Esneyurt Polis Merkezi'nde Birol Yıldırım davasında 7 sanığa 12 yıla kadar hapis istemi

ESENYURT Polis Merkezi'nde hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin polis memuru olan 7 sanığın ayrı ayrı 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Birol Yıldırım'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada olay şöyle anlatıldı: Mağdurlardan Barış Uysal'ın güvenlik amiri olarak görev yaptığı, sitede kafe sahipleri ve bir polis memuru ile arasında yaşanan olayda polis memuru darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine intikal etti. Barış Uysal emniyete götürülürken yaşanan kavgada bulunan oğlu Alihan Uysal da telefonla emniyete çağrıldı. Adli muayenelerinin yaptırılması için hastaneye götürülmeleri sırasında mağdurlar polis araçlarında darb edildi, daha sonra polis merkezinde gözaltına alındı. Mağdurların durumunu sormak maksadıyla polis merkezine gelen sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım, burada kafe işletmeciliği yapan şahıslarla uyarılmasına rağmen tartıştı. Hakkında şikayet beyanında bulunulması üzerine polis merkezine alınmak istendiği esnada fiziki olarak direnen Birol Yıldırım, memurlarca zor kullanılarak alındı. Barış Uysal, Alihan Uysal ve Birol Yıldırım polis merkezinin mutfak bölümüne zor kullanılarak koyuldu, mağdurların mutfakta yüzleri duvara dönük ve yere çömeltilerek tutuldu, ters kelepçe yapıldı. Birol Yıldırım, "Ben kalp hastasıyım, kalbimde stent var" demesine rağmen bu sözler sanık memurlarca dikkate alınmadı. Mutfak bölümüne sırası ile girip çıkan bir kısım sanıklar, mağdurlara ve Yıldırım'a vurarak darbetti. Sanıklar, Yıldırım'ın üzerine su döktü, ayağında nasir olduğunu ve acıdığını söylemesine rağmen nasır olan ayağına basarak canını yaktı. Bu esnada Birol Yıldırım fenalaştı ve yapılan tıbbi müdahalelere rağmen olay yerinde vefat etti.

7 SANIĞIN AYRI AYRI 12 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

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