Eskişehir Valisi Yılmaz, "Suça Yönelimi Önlemede Hukuk ve Eğitim İşbirliği Semineri"ne katıldı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Valilik himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Adliyesi işbirliğinde düzenlenen "Suça Yönelimi Önlemede Hukuk ve Eğitim İşbirliği Semineri"ne katıldı.

Kentteki bir özel okulun konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, çocukların korunması, suça sürüklenmenin önlenmesi ile eğitim ve hukuk alanındaki kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında "Soruşturma Aşamasında Çocuk ve Aile" ile "Çocuk Mahkemelerinde Alınan Tedbirler" başlıklı sunumlar katılımcılarla paylaşıldı.

Programda konuşan Vali Yılmaz, dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, çocukların teknolojiyle iç içe büyüdüğünü ancak bu sürecin doğru yönlendirilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Çocukların dijital dünyadan tamamen uzak tutulmasının mümkün olmadığını belirten Yılmaz, "Önemli olan, bu imkanları kontrollü ve çocuklarımızın yararına olacak şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bunun mücadelesini hep birlikte vermeye devam edeceğiz." dedi.

Öğretmenlerin çocukların hayatındaki belirleyici rolü olduğunu vurgulayan Yılmaz, çocuklarla güçlü iletişim kurulmasının onların davranışlarının doğru okunmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
