Eskişehir Valisi Yılmaz, şehit Mevlüt Kahveci'nin ailesini ziyaret etti

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler ile kardeşi Ayhan Kahveci'yi evlerinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette şehidin ailesiyle sohbet eden Yılmaz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Vali Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, "Sizler bizim başımızın tacısınız. Allah, vatan için şehit veren, şehit yetiştiren, elleri öpülesi annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Sizler bu vatan için yiğitler, kahramanlar yetiştiren annelersiniz. Bu nedenle bizim için son derece kıymetlisiniz. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, şehit Mevlüt Kahveci için edilen duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
