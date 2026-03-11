Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, İstiklal Marşı'nın milletin hürriyet aşkını, sarsılmaz imanını ve esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden eşsiz bir eser olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın yalnızca bir metin olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun mührü, milli mutabakatımızın en güçlü belgesidir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinin bağımsızlık ruhunu ve milletin karakterini ebediyete kadar belirlediğini kaydeden Yılmaz, Eskişehir'in de Milli Mücadele'de lojistik ve stratejik önemiyle istiklal yolunda kilit rol oynadığını ifade etti.

Zor günlerin emanetinin omuzlarda taşındığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde, Akif'in, 'Asım'ın nesli' diye tarif ettiği şuurlu ve vatansever nesiller yetiştirme azmiyle çalışıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu eşsiz eseri milletimize armağan eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve vatanın her karışı için canını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın başına gelmeyen kalmadı