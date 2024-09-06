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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapımı tamamlanan okulları ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hatice Ongurlar Ortaokulu ve Eskişehir Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulların son durumu hakkında bilgi aldı ve eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Vali Aksoy, öğrenci ve öğretmenlere yeni binalarının hayırlı olmasını diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapımı tamamlanarak hizmete açılacak iki okulu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aksoy, Hatice Ongurlar Ortaokulu'ndaki ziyaretinde okulun son durumu ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı, okulu eğitim öğretim hizmetlerine kazandırdıkları için hayırsever Avni Ongurlar ile ailesine teşekkür etti.

Aksoy, Eskişehir Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ederek okulun son durumu ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi adı. Vali Aksoy, eksikliklerin giderilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

Eğitimde verimlilik ve kalite bakımından fiziki olanakların önemine dikkati çeken Aksoy, modern bir eğitim yuvasına kavuşan öğrenci ve öğretmenlere, eğitim camiasına yeni binalarının hayırlı olmasını diledi.

Vali Aksoy, ayrıca okul bahçesine ilk fidanı dikti, can suyu verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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