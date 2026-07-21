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Eskişehir Valisi Yılmaz vatandaşlarla buluştu

Eskişehir Valisi Yılmaz vatandaşlarla buluştu
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyerek çözüm için talimat verdi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Halk Günü Toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda vatandaşlarla görüşen Vali Yılmaz, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri titizlikle değerlendirerek bunların çözülmesi için ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine gerekli talimatları verdi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla gerçekleştirilen toplantıda Vali Yılmaz, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede karşılanması için gerekli çalışmaların yürütülmesini istedi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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