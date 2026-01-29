Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz Dünya Gümrük Günü'nde heyeti kabul etti

Eskişehir Valisi Yılmaz Dünya Gümrük Günü'nde heyeti kabul etti
Güncelleme:
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar'ı kabul etti. Vali Yılmaz, gümrük çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ederek, bu önemli günü kutladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yılmaz, Bayraktar, Eskişehir İl Gümrük Müdürü Muhammed Uçar ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Açıklamada kabulündeki görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren gümrük çalışanlarımızın 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beyzanur Tonbaktepe - Güncel
