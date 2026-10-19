Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında kentteki genel asayiş ve güvenlik durumunun değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğine yönelik çalışmalar ele alındı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, kentteki genel asayiş ve güvenlik durumunun değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Ergün ve diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor

Beklenen adım! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsyan dalgası büyüyor! Bu kez Meksika'da hükümet binasını bastılar

Halk bir ülkede daha ayaklandı! Maskeli gruplar hükümet binasını bastı
Yumurtalarını satan kadınları 'yasak aşk' ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...

Türkiye'nin konuştuğu çeteyi yasak aşk çökertti! Koca intikam için...
Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı

Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı
Bakan Bayraktar'a açıkça soruldu: Enerjide dışa bağımlı olmaktan ne zaman kurtulacağız?

Bakan Bayraktar'a herkesin merak ettiği soru açıkça soruldu

Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar yorumu ile gündemdeydi! İlk kez açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi

İşte o an! Özgür Özel'in bakışlarına dikkat

Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi

Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi