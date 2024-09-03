Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Valiliği'nden Sonik Patlama Uyarısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR Valiliği, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılacak olan yüksek irtifa ses üstü uçuşun sonik patlama sesi meydana getirebileceğini duyurdu.

ESKİŞEHİR Valiliği, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılacak olan yüksek irtifa ses üstü uçuşun sonik patlama sesi meydana getirebileceğini duyurdu.

Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 4-5 Eylül 2024 tarihlerinde, 10.00-17.00 saatleri arasında yüksek irtifa ses üstü uçuşu icra edileceğinden sonik patlama sesi duyulabilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Valiliği Eskişehir

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Canfeza ne demek? Canfeza isminin anlamı Bir Gece Masalı Kürşat kim? Kürşat gerçekte kim? Bir Gece Masalı Mahir kim? Mahir gerçekte kim? Bir Gece Masalı Canfeza kim? Canfeza gerçekte kim? Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mamma Mia ne demek? Embesil ne demek? Kirve ne demek? Paralimpik T20 nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı izleme link var mı?
title