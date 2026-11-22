Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Batıkent Mahallesi Gündüz Ökçün Bulvarı'ndaki parkta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler bıçakla birbirlerine saldırdı. Kavgada Bedirhan Y. bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Bedirhan Y. sağlık ekibince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA