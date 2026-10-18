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Eskişehir Odunpazarı'nda bıçakla yaralanan 45 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Eskişehir Odunpazarı'nda bıçakla yaralanan 45 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki bir evde bıçakla yaralanan 45 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan kız arkadaşı elinden yaralanarak hastaneye kaldırılırken, polis olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak'ta bulunan iki katlı binanın zemin katındaki dairede, kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Osman Koçak (45) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde göğsünde bıçak yarası bulunan Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında evde bulunan ve ihbarda bulunduğu belirtilen Koçak'ın kız arkadaşının da elinden yaralandığı tespit edildi.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Koçak'ın cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Koçak'ın kız arkadaşının ifadesine başvurulması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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