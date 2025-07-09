Eskişehir İnönü'de Tarım Arazisinde Yangın

Eskişehir İnönü'de Tarım Arazisinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Oklubalı Mahallesi'nde bir tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oklubalı Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İnönü Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı

Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması

Beşiktaş taraftarını sevinçten havalara uçuracak açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.