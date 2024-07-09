Eskişehir İl Sağlık Müdürü Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

Bildirici, Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, Mihalgazi Kaymakamı Faruk Çiçek ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya gelerek, iki ilçedeki sağlık hizmetleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Sağlık kuruluşları ve hastaneleri ziyaret eden Bildirici, tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerinde şubat ayında yapımına başlanan Sarıcakaya Entegre Sağlık Merkezi inşaatını yerinde inceleyen Bildirici, 3 Birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak hizmet vermesi planlanan inşaat projesine dair bilgi aldı.

Sağlık merkezinin yapımına dair konuşan Bildirici, projenin bölge halkına getireceği faydaların altını çizerek, sağlık hizmetlerinde sürekli iyileşme ve gelişme hedeflerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.