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Eskişehir’de Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Eskişehir’de Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sağlık alanındaki çalışmalar ele alındı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de sağlık alanında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kaynak: AA
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