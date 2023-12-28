Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu. Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte kontrollü ilerledi. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte kontrollü ilerledi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Porsuk çayı Eskişehir Hava Durumu Doğa Trafik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title