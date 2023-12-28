Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oldu

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte kontrollü ilerledi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.