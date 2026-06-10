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Evinde ölü bulundu

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Eskişehir'de üvey kızıyla kalan Mülkiye Kılıç (78), yatağında ölü bulundu. Evinde kimlik çıkmayan kadının ölümü şüpheli görülerek soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de üvey kızıyla birlikte kalan ve isminin Mülkiye Kılıç (78) olduğu belirtilen kadın, yatağında ölü bulundu. Yapılan incelemede üzerinden ve evinden kimlik çıkmayan kadının ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesinin Şirintepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Üvey annesini yatağında hareketsiz bulan kadın, polise haber verdi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kadının hayatını kaybetti belirlendi. Yapılan incelemede evinde herhangi bir kimliği bulunamayan ve isminin Mülkiye Kılıç olduğu belirtilen kadının ölümü şüpheli olarak görüldü. Savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

Polis ekipleri tarafından parmak izi alınan kadının kimlik tespiti için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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