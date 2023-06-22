Eskişehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de atölyeye çevirdikleri evde, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Evde, 8 tabanca, 31 şarjör, 9 namlu, 17 silah gövdesi ve 68 fişek ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de atölyeye çevirdikleri evde, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Evde, 8 tabanca, 31 şarjör, 9 namlu, 17 silah gövdesi ve 68 fişek ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin girdiği eve baskın yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakalayıp gözaltına alındı. Silah atölyesine çevrilen evdeki aramada 8 tabanca, av tüfeği, 13 sürgü, 31 şarjör, 9 namlu, 17 silah gövdesi ve 68 fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.