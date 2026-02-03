Haberler

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan temin edilen 140 elektronik sigara ile yakalanan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında kaçakçılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği elektronik sigaraları haksız kazanç elde etmek amacıyla piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucunda yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada, 140 elektronik sigara ele geçirildi.

Zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

