Haberler

Eskişehir'de yaralı 3 şahin ve 1 kara akbaba tedavi edildi

Eskişehir'de yaralı 3 şahin ve 1 kara akbaba tedavi edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de yaralı bulunan 3 şahin ve 1 kara akbaba, tedavilerinin ardından tekrar doğaya salındı. Hayvanlar, uzman veterinerlerin yardımıyla iyileştirilerek doğal yaşam alanlarına geri döndü.

Eskişehir'de yaralı bulunan 3 şahin ve 1 kara akbaba, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yaralı bulunan 4 yırtıcı kuş, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Üretim ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Yaralı 3 şahin ve 1 kara akbaba, burada uzman veteriner hekimler ve hayvan sağlığı ekiplerinin çalışmaları sonrası yeniden kanat çırpacak güce ulaştı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin tam üyesi olan hayvanat bahçesinde tedavileri tamamlanan kuşlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı

Lisede dehşet! 2 öğretmenini ve arkadaşını bıçakladı
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

Savaşta Avrupa cephesi açılıyor! Masa kuruldu, karar an meselesi
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini