Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Nazım Aydoğmuş'tan haber alamayan yakınları ikamete geldi.
Aydoğmuş'u evde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner