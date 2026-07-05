Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Yaşar Ateş, 15 gündür haber alınamaması üzerine komşularının ihbarıyla evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin çilingir yardımıyla girdiği evde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm şüpheli bulunurken soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Büyükdere Mahallesi Dinçtürk Sokak'ta oturan Yaşar Ateş'ten (63) yaklaşık 15 gündür haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Ateş'i hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yaşar Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ateş'in ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.