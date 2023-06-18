Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 4 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerinde bulunan tabanca, uyuşturucu madde ve kül tablası görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 4 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerinde bulunan tabanca, uyuşturucu madde ve kül tablası görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucunda yakalanan M.T. isimli şahıstan 9 adet sentetik ecza hap, S.M. isimli şahıstan 1,70 gram narkotik madde, M.A.Ü. isimli şahıstan 0,40 gram narkotik madde, C.A. isimli şahıstan ise kül tablası görünümlü 1 adet hassas terazi, 65 adet uyuşturucu hap, 7,11 gram narkotik madde, 1 adet tabanca ve 2 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR