Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 120 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, kamuya ait arazide yetiştirilen 120 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarıcakaya ilçesinde bir şüphelinin kamuya ait arazide Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Jandarmanın düzenlediği operasyonda belirli aralıklarla dikilmiş 120 kök Hint kenevirinin bakımını yapan şüpheli yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel