Eskişehir'de UMKE personeline verilen 3 günlük güvenli sürüş eğitimi tamamlandı

Eskişehir'de UMKE personeline verilen 3 günlük güvenli sürüş eğitimi tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince organize edilen güvenli sürüş eğitimi, UMKE personeline 3 gün boyunca verildi.
Eskişehir'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik düzenlenen güvenli sürüş eğitimi tamamlandı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince organize edilen program, 3 gün sürdü.
Eğitimde, personelin güvenli sürüş teknikleri, araç hakimiyeti, manevra kabiliyeti ve zorlu arazi ile hava koşullarında sürüş becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.
Teorik bilgilendirmelerin ardından saha uygulamalarının yapıldığı eğitim, katılımcılara belgelerinin verilmesiyle sona erdi.