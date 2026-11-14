Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de UMKE personeline verilen 3 günlük güvenli sürüş eğitimi tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de UMKE personeline verilen 3 günlük güvenli sürüş eğitimi tamamlandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince organize edilen güvenli sürüş eğitimi, UMKE personeline 3 gün boyunca verildi.

Eskişehir'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik düzenlenen güvenli sürüş eğitimi tamamlandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince organize edilen program, 3 gün sürdü.

Eğitimde, personelin güvenli sürüş teknikleri, araç hakimiyeti, manevra kabiliyeti ve zorlu arazi ile hava koşullarında sürüş becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Teorik bilgilendirmelerin ardından saha uygulamalarının yapıldığı eğitim, katılımcılara belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai18

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahada ölümle biten pozisyonun cezası belli oldu! 12 maç men18

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

ABD'de tüm uçuşlar durduruldu29

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti18

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Dev tanker yolcu gemisine çarptı! 129 yolcu için kurtarma operasyonu

Dev tankerin çarptığı yolcu gemisi saniyeler içinde suya gömüldü
Eski CIA Başkanı Brennan'ın oğlu çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı: Telefonundan neler çıktı neler!

Eski CIA Başkanının oğlu gözaltında: Telefonundan neler çıktı neler!