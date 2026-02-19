Eskişehir'de köprü ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, birinin durumu ağır.
Eskişehir'de, otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Eskişehir- Ankara kara yolunda Vedat K. idaresindeki 26 ACT 062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajda bulunan köprü ayağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü Vedat K. ile yolcu Yaşar A. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.
Yaralılar ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Yaşar A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.