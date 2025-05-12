Eskişehir'de Temizlik Çalışmaları Sırasında İki Tabanca Bulundu

Eskişehir'de, temizlik yapan belediye görevlilerince farklı noktalarda bulunan 2 tabanca, polis tarafından muhafaza altına alındı.

Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki tramvay durağının çevresinde çalışan temizlik görevlisi, yeşil alandaki çalıların arasında bir tabanca olduğunu fark etti.

Belediye personelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından muhafaza altına alınan tabanca, emniyete götürüldü.

İkinci tabanca Porsuk Çayı'ndan çıkarıldı

Porsuk Çayı'nda yüzey temizliği yapan belediye ekipleri, sudaki bir poşeti çıkardı. Poşeti inceleyen görevliler içinde bir tabanca olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi bölgeye gelen polis ekipleri tabancayı inceledi.

Poşetin içinde beze sarılmış vaziyetteki tabancanın yanında 2 şarjör ve mermi ele geçirildi.