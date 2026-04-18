Eskişehir'de jandarmanın yakaladığı 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik, nitelikli yağma ve ruhsatsız ateşli silahlarla ilgili suçlardan gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı, 11'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "tefecilik", "nitelikli yağma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarını işledikleri öne sürülen zanlıların yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çok sayıda adrese düzenlenen operasyonla 15 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.