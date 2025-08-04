Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri ve 1 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Önceki gün iki grup arasında çıkan kavgada, Enes Öz ve Volkan Taşdelen'in tabancayla öldürülmesi, Ali Han D'nin yaralanmasına ilişkin yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Umut U, Ahmet D. ile Cevdet D. adliyeye sevk edildi.

Zanlıların savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Olay

Fatih Mahallesi Aktuğ Sokak'taki Kumlubel Parkı'nda oturan iki grup arasında önceki gün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda tabancayla açılan ateş sonucu Enes Öz (20), Volkan Taşdelen (34) ve Ali Han D. (23) yaralanmıştı.

Kentteki hastanelere kaldırılan Enes Öz ve Volkan Taşdelen müdahaleye rağmen kurtarılamamış, yaralı Ali Han D. de tedavi altına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerce olayla ilgili yapılan soruşturmada bölgeden kaçan ve çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler Umut U. (30), Ahmet D. (18) ve Cevdet D. (35) yakalanmıştı.

Olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında da tabanca bulunmuştu.