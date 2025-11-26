Haberler

Eskişehir'de 'Şiddete Nokta Koy' Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir'de 'Şiddete Nokta Koy' Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi, ESOGÜ ve KADEM işbirliğiyle 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği düzenledi. Katılımcılar, şiddeti reddeden mesajlarla farkındalık oluşturdular.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Eskişehir Temsilciliği işbirliğiyle "Şiddete Nokta Koy" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla ESOGÜ Yerleşkesi'nde bir araya gelen katılımcılar, oluşturulan farkındalık zinciriyle şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve katılımcılar, ellerinde "şiddete nokta koy" mesajını taşıyıp, balon uçurarak farkındalık oluşturulmasına destek verdi.

Fotoğraf çekimiyle sona eren etkinliğe, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, Yeşilay gönüllüleri, KADEM yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
