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Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
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Eskişehir'de seyir halindeyken motor kısmında alev alan belediye otobüsü, rüzgarın etkisiyle kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

ESKİŞEHİR'de seyir halindeyken alev alan otobüs, kullanılamaz hale geldi.

İnönü-Kütahya karayolu Kümbet kavşağı yakınlarında seyreden 26 GA 269 plakalı belediye otobüsü, motor kısmında alev aldı. Seyir halindeyken çıkan yangını fark eden sürücü otobüsü yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle otobüs kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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