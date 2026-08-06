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Eskişehir'de Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

Eskişehir'de Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
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Eskişehir-Alpu yolunda sürücü Harun A. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve takla attı. Kazada araçta bulunan Hakkıhan A. ile Songül A. yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Sürücü olayda kaçan aracın plakasını alamadığını söylerken, polis soruşturma başlattı.

ESKİŞEHİR'de şarampole devrilerek takla atan otomobilde aynı aileden 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili bilgi veren sürücü Harun A. (56), başka bir otomobilin kendilerine çarparak, kaçtığını iddia etti.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Eskişehir-Alpu yolunda meydana geldi. Harun A., idaresindeki 26 ACM 095 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil şarampole devrilerek, takla attı. Araçta bulunan Hakkıhan A. (30) ile Songül A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi görüp hastaneye gitmeyi reddeden sürücü Harun A., başka bir aracın kendilerine çarpıp kaçtığını öne sürerek, "Biri çarptı, olduğumuz yerde döndük. Alpu tarafına gidiyorduk, devrildik. Kaçan aracın plakasını alamadık, hiçbir şey göremedik" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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