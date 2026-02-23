Haberler

Eskişehir'de ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor

Güncelleme:
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerini artırdı. Denetimlerde hijyen şartları, üretim koşulları ve ürünlerin güvenliği kontrol ediliyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerini yoğunlaştırdı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kamu sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ramazan ayına yönelik denetimler sürdürülüyor.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Bu kapsamda başta un ve unlu mamuller, ekmek, pasta ve tatlı çeşitleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta olmak üzere piyasaya arz edilen ürünler denetlendi.

Denetimlerde yalnızca ürünler değil, satış ve üretim noktaları da incelendi. Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerlerinde hijyen şartları, üretim ve muhafaza koşulları, son kullanma tarihleri, izlenebilirlik ile ürün kayıt sistemleri kontrol edildi, gerekli görülen durumlarda numune alındı.

Kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere ilgili kanun hükümleri çerçevesinde idari yaptırım uygulandı.

Açıklamada, halk sağlığını riske atacak uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
