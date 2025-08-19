Eskişehir'de Porsuk Çayı Çevresindeki Kirlilik Tepkilere Neden Oluyor

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın çevresindeki kirlilik, çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Mahalleli, temizliğe rağmen gıda ve içecek ambalajlarının bırakılmasına dikkat çekiyor.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı çevresindeki kirlilik tepkilere neden oluyor.

Ahmet Kanatlı Caddesi ile Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nin kesiştiği bölgeden geçen Porsuk Çayı'nın kenarında oturanların, yeşil alana bıraktıkları gıda ve içecek ambalajları, çevre sakinlerinin tepkisini topladı.

Mahalle sakinleri, belediye görevlilerinin yeşil alanı temizlemesine karşın akşam saatlerinde bölgede vakit geçiren kişilerin ambalajlarını atmamalarını istiyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
