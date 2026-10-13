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Eskişehir'de pompalı tüfekle yaralanan F.A. olayında 2 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de pompalı tüfekle yaralanan F.A. olayında 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan F.A. hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı; şüphelilerden 2'si çocuk yaşta.

ESKİŞEHİR'de husumetli iki grup arasında çıkan ve F.A.'nın pompalı tüfekle yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, önceki gece Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Tanberk Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar F.A.'nın karın ve bacak bölgesine isabet ederken, şüpheliler olay yerinden araçla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A. sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, 2'si çocuk yaştaki 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.D. ve S.A. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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